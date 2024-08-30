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Suç makinesi kadın İznik Gölü kıyısında piknik yaparken yakalandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suç makinesi kadın İznik Gölü kıyısında piknik yaparken yakalandı!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da hırsızlık ihbarı ile aranan kadın piknik yaparken yakalandı. Şüphelinin farklı suçlardan 53 suç kaydı ve 11 gözaltı kararı olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki bir evden küpe, 2 gram altın, cep telefonu ve ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Gamze U. olduğunu belirledi.

Şüpheli, İznik Gölü kıyısında piknik yaptığı sırada ekiplerce yakalandı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada çalıntı tabanca ile ziynet eşyalarından bazıları ele geçirildi.

SUÇ DOYASINDA YOK YOK

Gamze U'nun evinde yapılan aramada ise geçen yıl çalınan ruhsatlı tabanca da bulunarak bu eşyalar sahiplerine teslim edildi. Yapılan sorgulamada Gamze U'nun farklı  suçlardan 53 kaydı ve 11 gözaltı kararı olduğu anlaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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