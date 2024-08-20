Neler neler yapmış! Dini değerlere hakaret eden kadın suç makinası çıktı

Sivas’ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği için tutuklanarak ceza evine konulan kadının, fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 29 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden “sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, allahınızı, kitabınızı, o arap peygamberinizi .... atarım:)” şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Samira Beyza Gürkan (22) geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı.

Bazı haber sitelerinde "sosyal medya fenomeni" olarak servis edilen kişi hakkında detaylı soruşturma yapılarak sosyal medya paylaşımları da incelemeye alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasının ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

29 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Samira Beyza Gürkan’ın, ‘Dini değerlere hakaret, konut dokunulmazlığın ihlali, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, devlet büyüklerine hakaret, kasten yaralama, ruhsatsız silah, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve fuhuş suçlarından 29 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gürkan'ın 20 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya hesabından Adalet Sarayı önünde "görev tamamlandı" diyerek paylaşım yaptığı da görüldü.

Şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.