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Sümela Manastırı'ndaki restorasyonda fresklerin zarar gördüğü iddiası yalanlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmasında fresk zarar gördü” iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmasında fresk zarar gördü” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

2012 YILINDA DA AYNI İDDİAYI ORTAYA ATMIŞLAR

Yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: "İddiaya konu fotoğraflar 2012 yılında benzer iddialarla dolaşıma girmiş, iddialar üzerine arkeologların yaptığı incelemede fresklere 17’nci yüzyıldan bu yana dokunulmadığı belirlenmiştir.

SÜMELA MANASTIRI 1 TEMMUZ 2021'DE YENİDEN ZİYARETE AÇILMIŞTI

Sümela Manastırı, onaylanan projeler kapsamında kayalık alanlarda güçlendirme ve yapıların restorasyonunun yapılması amacıyla 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılmış, Şubat 2016'da restorasyonlar başlamıştır. Çalışmaların önemli kısmının sona ermesiyle manastırın yüzde 65'lik bölüm 28 Temmuz 2020'de, iç avluyu kapsayan üçüncü etabı ise 1 Temmuz 2021'de ziyarete açılmıştır.

Sümela Manastırı'ndaki restorasyonda fresklerin zarar gördüğü iddiası yalanlandı - 1. Resim

"MANİPÜSLASYON KAMPAYASI YAPILDI"

Restorasyon kapsamında, iddiaya konu fresklere hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinden uzman restoratörlerce diğer bazı fresklerin mevcut durumları fotoğraflı çizimlerle belgelenmiş, ardından boyalardan örnekler alınarak tür analizi yapılmıştır. Bozulmaların nedenleri belirlenerek müdahale yöntemleri geliştirilmiştir. Son olarak elde edilen veriler yardımıyla özgün renkler ile canlandırma işlemi yapılmıştır.
 
İddiaya konu fotoğrafların uzun yıllar benzer manipülasyon kampanyalarında kullanıldığı belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: Emin Şirinİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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