Süper Lig kulübünden taraftarlara çağrı: Biletler ücretsiz

- Güncelleme:
27 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada her iki takımın taraftarı da Passolig üzerinden biletini alarak tribündeki yerini ücretsiz alabilecek.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında futbolseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. 27 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ikas Eyüpspor – Göztepe karşılaşmasını her iki takım taraftarı da ücretsiz izleyebilecek.

Eyüpspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, tüm biletlerin kulüp yönetimi tarafından satın alındığı ve taraftarlara Passolig e-bilet sistemi üzerinden ücretsiz olarak sunulduğu bildirildi. Sadece ev sahibi tribün değil, misafir tribün biletleri de Göztepe taraftarları için ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Biletler bugün saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu.

Maç Tarihi: 27 Eylül Cumartesi

BaşlamaSaati: 17.00

Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

 

