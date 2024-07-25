"Suriyeliler terör estirdi" iddiasına yalanlama! DMM olayın perde arkasını açıkladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriyeliler terör estirdi! 100 Suriyeli otele saldırdı" şeklinde bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin iddiaları yalanladı. DMM, olayın perde arkasını açıkladı.

"Suriyeliler İncekum sahilinde terör estirdi. 100 Suriyeli kadın ve erkek otele saldırdı" iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan söz konusu iddialara ilşikin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan DMM, olayın perde arkasını açıkladı.

"DUŞ YÜZÜNDEN ÇIKTI"

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Suriyeliler İncekum sahilinde terör estirdi. 100 Suriyeli kadın ve erkek otele saldırdı” iddiası doğru değildir. Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi İncekum mevkiinde, 20 Temmuz 2024 tarihinde Türk asıllı Alman vatandaşı 5 kişi ile 2 Türk vatandaşı arasında sahildeki duş sırası yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştür.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olay yerinde bulunan vatandaşların ve sivil jandarmanın müdahale etmesi üzerine kavga büyümeden sonlanmıştır. Şahıslar Taşucu Jandarma Karakoluna götürülmüş, ifadeleri alınmış, kavgaya karışan şahıslar ve tartışmanın başladığı yer olan işletme sahibi birbirlerinden şikayetçi ve davacı olmamıştır. Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda adli işlemler yapılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.