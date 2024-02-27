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    Sürücüler dikkat: Kağıthane Tüneli kapatılıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Sürücüler dikkat: Kağıthane Tüneli kapatılıyor
    İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'da Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönü, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart tarihine kadar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

    İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönünün, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart’a kadar belirli saatlerde kapatılacağını duyurdu.

    Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Kağıthane Tüneli Kağıthane-Piyalepaşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeni ile 15 Mart 2024 tarihine kadar, saat 23.00-06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır" ifadesine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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