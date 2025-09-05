Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Suya düşen arkadaşını kurtaracaktı... İkisinin de cesedi bulundu

Suya düşen arkadaşını kurtaracaktı... İkisinin de cesedi bulundu

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale’de Kızılırmak kıyısına pikniğe giden iki arkadaştan biri suya düştü. Onu kurtarmak için ırmağa giren genç ve arkadaşının sudan cansız bedeni çıkarıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi kum ocağı mevkisinde Bülent Çağman (27) ve İbrahim Yaktuğ (31), piknik yapmak için Kızılırmak kıyısına geldi.

SUYA DÜŞEN ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN ATLADI

İddiaya göre, ırmak kıyısındaki kayanın üzerine çıkan Çağman dengesini kaybederek suya düştü. Onu kurtarmak isteyen Yaktuğ da suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Suya düşen arkadaşını kurtaracaktı... İkisinin de cesedi bulundu - 1. Resim

İKİSİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Emniyet ve AFAD ekipleri dron ile havadan arama çalışması yaparken, dalgıçlar Çağman’ın cansız bedenine suyun 8 metre derinliğinde ulaştı. Yaktuğ’un cesedi ise emniyet dronu tarafından tespit edilerek nokta dalışıyla sudan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki arkadaşın cenazeleri morga kaldırıldı.

Suya düşen arkadaşını kurtaracaktı... İkisinin de cesedi bulundu - 2. Resim

"HEMEN MÜDAHALE ETTİK"

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma personeli Murat Kandıralı, "İhbar üzerine olay yerine geldik. Olay yerinde iki kişi olduğunu söylediler. Hemen müdahale ettik. Suyun 8 metre derinliğinde bir kişiyi çıkardım. İkinci şahsı ise emniyetin dronu 15 metre uzaklıkta tespit etti. Tespitin ardından nokta dalışı yaparak ikinci şahsı da sudan çıkardık" dedi.

