Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'den ihracı istenen Barış Yarkadaş, Özgür Özel yönetimini topa tuttu

CHP'den ihracı istenen Barış Yarkadaş, Özgür Özel yönetimini topa tuttu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;den ihracı istenen Barış Yarkadaş, Özgür Özel yönetimini topa tuttu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'den ihracı istenen Gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel yönetimini topa tuttu. Yarkadaş, "Bu çağrıyı 'Özgür Çelik - CHP İstanbul İl Başkanı' imzasıyla bekliyorum. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in bu tür keyfiliklere son vermesini bir üye olarak talep ediyorum" dedi.

CHP eski İstanbul Milletvekili ve TGRT Haber yorumcusu Barış Yarkadaş, önceki gün "üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"ÖZGÜR ÇELİK'İN YETKİSİNİN KALMADIĞINI KABULLENDİLER"

Yarkadaş'a yazılı savunma yapması için 15 gün süre verilirken ünlü gazeteci sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

"CHP Genel Merkezi’nin tüzüğümüze aykırı olarak YDK’ya talimat verip aldırdığı bu karar şunu göstermiştir" diyen Yarkadaş; "Genel merkez, Ankara’dan aldırdığı bu kararla Özgür Çelik ve arkadaşlarının 'hiçbir yetkisinin olmadığı ve kalmadığı'nı kabullenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY İLÇE ÖRGÜTÜ ÜYESİYİM"

Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle devam etti: "CHP İstanbul Kadıköy İlçe Örgütü üyesiyim. Aidatlarımı ödüyorum. Gelecek 35 yılın aidatlarını da yatırdım. Partimin ilkelerine ölümüne bağlıyım. Ömrüm boyunca da öyle kalacağım.  Bunların hepsini konuşacağız.

CHP'den ihracı istenen Barış Yarkadaş, Özgür Özel yönetimini topa tuttu - 1. Resim

"ÇELİK ÇAĞIRSIN, 15 DAKİKADA GELİRİM"

Şimdi kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum: İhraç talebi varsa bu işlemi en azından “CHP İstanbul İl Başkanlığı”nın  yapması gerekirdi.  Tabii ki; YDK’nın da bu işlemi yapma yetkisi var. Ancak bu yetki çok istisnai durumlarda kullanılır. YDK, Özgür Çelik ve arkadaşlarının “temsil yetkisi kalmadığı”nı görünce bu yola başvurmuş. Özgür Çelik kendi imzasıyla bana bir çağrı göndersin, 15 güne gerek kalmadan tam 15 dakika içinde il binasına gelir, gereken savunmayı yaparım. 

"GÜRSEL TEKİN BU KEYFİLİKLERE SON VERSİN"

Bu çağrıyı “Özgür Çelik - CHP İstanbul İl Başkanı” imzasıyla bekliyorum. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in bu tür keyfiliklere son vermesini bir üye olarak talep ediyorum. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamamı daha sonra yapacağım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AZAL krizi büyüyor: Azerbaycan, Rusya’nın ‘sigorta oyununu’ reddettiABD'de benzinlikte dehşet! 13 yaşındaki çocuk annesinin gözü önünde öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1181 iş yerinde denetim! Yüz binlerce lira ceza kesildi - GündemDenetimler sıklaştırıldı! Yüz binlerce lira ceza kesildiGürsel Tekin'le kamera karşısına geçtikten saatler sonra... Hasan Babacan heyetten çekiliyor - GündemÇağrı heyetinde sürpriz istifa!Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a son veda! Gözyaşları sel oldu - GündemBoğazı kesilerek öldürülen savcıya son vedaAvrupa'nın kalbine unutulmaz yolculuk! Uraloğlu İstanbul-Paris tren seferinin detaylarını açıkladı - Gündemİstanbul'dan Avrupa'nın kalbine tren yolculuğu!İstanbul'da karavan kararı! Artık her buldukları yere park edemeyecekler - GündemArtık her buldukları yere park edemeyeceklerYalan habere geçit yok! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama - GündemYalan habere geçit yok! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...