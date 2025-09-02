Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel yönetimine sert sözler: Yönetemiyorsunuz partiyi, bir arada tutamıyorsun

CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında söz konusu gelişmeleri değerlendiren gazeteci Barış Yarkadaş, CHP yönetimini topa tuttu.

Yarkadaş "39 ilçeye SMS attınız, İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne sadece 570 kişi geldi bu akşam. Parti'yi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun" şeklinde konuştu.

CHP SEÇMENİ PARTİDEN KOPTU MU?

CHP tabanının partiye karşı mesafeli olduğunu, bunun sebebinin Özel yönetiminin başarısızlıklarından dolayı kaynaklandığının altını çizen Yarkadaş "Sinop'ta dün miting yaptın, 3 bin kişi yoktu. Belediye 4 dönemdir senin. Muhalif medyada dar çekimlerle, ışık oyunlarıyla kalabalık varmış gibi gösteriyorsun ama öyle değil" dedi.

GÜRSEL TEKİN'İN İHRACINA SERT ÇIKIŞ

Özgür Özel'in CHP İstanbul İl Başkanı görevine getirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç etmesine sert tepki gösteren Yarkadaş "Mahkeme kararına uymak ne zamandan beri CHP'den ihraç sebebi? Gürsel Tekin mahkeme kararına uymayıp partiyi ortada bıraksaydı o zaman ihraç sebebi olurdu" ifadelerini kullandı.