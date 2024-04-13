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TAG Otoyolu'nda feci kaza! 2 ölü, 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TAG Otoyolu&#039;nda feci kaza! 2 ölü, 7 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir araç, sağ şeritte bekleyen başka bir otomobile çarptı. Korkunç kazada 2 kişi ölürken, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında dokuz günlük bayram tatilinin son saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; Ferman C. idaresindeki otomobil, daha önce kaza yaptıktan sonra sağ şeritte bekleyen bir otomobile çarptı. Feci kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

TAG Otoyolu'nda feci kaza! 2 ölü, 7 yaralı - 1. Resim

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ali Evren isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3'ü ağır toplam 8 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılardan Mehmet Şerif Evren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümü ve 2'si ağır 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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