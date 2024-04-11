İstanbul boşaldı ama çilesi bitmedi! Trafik felç, kuyrukların sonu yok

Havanın güzel olmasının etkisiyle İstanbul sokakları doldu taştı. Trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti. Vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Ramazan Bayram tatilini İstanbul'da kalarak geçiren vatandaşların sahillere ve turistik yerlere akın etmesiyle trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.