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Taksici meslektaşını sokak ortasında katletmişti: Olay anı kamerada!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bağcılar, Silahlı Saldırı, Taksi Şoförü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da alacak verecek meselesi nedeniyle taksici Furkan G. Gökhan Göktaş'ı silahla vurdu. Göktaş olay yerinde hayatını kaybederken ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin meslektaşının yanına silah doğrultarak geldiği önce göğsüne ardından kafasına ateş ettiği görüldü.

Bağcılar'da 11 Mayıs'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonla tartışmış Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş’ın yanına gelip silahla vurmuştu.

Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ilk müdahalesini olay yerinde yapılan Gökhan Göktaş’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

450 BİN LİRALIK CİNAYET

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına almış şahsa yönelik yapılan sorgulamada, 7-8 ay öncesinde maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve ticari taksi teslimatını sağlamadığını söylediği öğrenilmişti.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli şahıs, “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin meslektaşının yanına silah doğrultarak geldiği önce göğsüne ardından kafasına ateş ettiği görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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