Talimat Kandil'den, orman yakma parası yurt dışından! PKK’nın kundakçıları Fransa’dan fonlanmış

İstanbul’daki AVM ve orman yangınlarında şoke eden detaylar ortaya çıktı. FETÖ ile birlikte çalışan PKK’lı “Ateşin Çocukları” Fransa’dan gönderilen paralarla kundakçı kiralamış!

Bölücü terör örgütü, İstanbul’un ciğerlerini hedef almış, yaz aylarında peş peşe orman yangınları çıkarmıştı. AVM’leri de hedef alan PKK’lı Ateşin Çocukları hakkında iddianame hazırlandı. 12 sanık hakkında, 5 suçtan 2 kere ağırlaştırılmış müebbet ve 47 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 18 yaşından küçük iki sanık hakkında da yine aynı suçlardan 61 yıla kadar hapis istendi. İddianamede dikkat çeken bazı detaylar şöyle:

Orman yakma talimatı Kandil’deki teröristbaşlarından geldi. Sanıklar yangın çıkarmak için özel düzenekler hazırlayıp Sultangazi Kent Ormanı ile Bayrampaşa’da bir AVM’yi, Esenler’de otluk alanı ve Şile’de ormanı ateşe verdi.

Teröristler sadece İstanbul’da değil ülkenin farklı bölgelerinde de kundakçılık yapacaktı. 1 Ağustos 2023’te Bayrampaşa’daki AVM’yi patlayıcı dolu çanta ile saldırıp, yangın çıkaracaklardı. AVM içinde kıyafet bakar gibi yapan hainler, patlayıcının infilak zamanı geldiğini fark edip kaçmak istedi. Çanta alev alınca fırlattılar ve kalleş plan bozuldu. PKK’lılar, yangın çıkarma düzeneklerini meyveli yoğurt kutularına yerleştirdi.

Gazi Kent Ormanı ve Belgrad Ormanı teröristlerin hedefleri arasındaydı. Şüphelilerden Mehmet İhsan G.’nin HTS ve MASAK raporu doğrultusunda FETÖ ve PKK/KCK ile temasa geçip para transferleri yaptığı tespit edildi. Fransa’da yaşayan Agit-Lejvan kod adlı sanık Yusuf S’nin PKK/KCK adına eylem yapması için para gönderdiği ortaya çıktı. Kundakçıların evinde çok sayıda kibrit kutusu bulundu. Kibritlerin yanıcı kısımlarını kesip toz hâline getirdikten sonra meyveli yoğurt kaplarına koydukları anlaşıldı.