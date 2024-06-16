Tam 400 bin yıllık! Satmaya çalışırken suç üstü yakalandı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Haziran 2024 12:23 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 12:28 - Güncelleme:

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 400 bin yıllık olduğu tespit edilen salyangoz ve deniz kabuğu fosillerini satmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.