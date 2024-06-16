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Tam 400 bin yıllık! Satmaya çalışırken suç üstü yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tam 400 bin yıllık! Satmaya çalışırken suç üstü yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 400 bin yıllık olduğu tespit edilen salyangoz ve deniz kabuğu fosillerini satmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

50 BİN TL'YE SATMAK İSTERKEN YAKALANDI 

Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde elinde bulunan tarihi eserlerin tanesini 50 bin TL’ye satmak isteyen H.A.B. isimli şüpheli şahıs Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

400 BİN YILLIK 

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9 adet salyangoz ve deniz kabuğu fosili ele geçirildi. Aydın Müze Müdürlüğü ile yapılan ilk tespitte ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 400 bin yıllık olduğu değerlendirildi. Ele geçirilen fosiller Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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