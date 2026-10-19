Tanju Özcan beraatini bu sözlerle istedi: Evimde kedi gibi oturacağım

Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında yaptığı savunmada, “Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım” dedi. Özcan, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

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Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında açılan ve karar aşamasına gelinen davada, Cumhuriyet savcısı sanıklar hakkında 217 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşma, geniş katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda oluşturulan özel salonda yapıldı. Mahkeme heyeti, Tanju Özcan’ın duruşma salonunda fiziken hazır bulunma talebini reddetti. Özcan ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada Özcan, diğer sanıklar ve avukatları, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Özcan; “marketler”, “ruhsat”, “kurban”, “hakediş”, “beton” ve “kafe” başlıkları altında toplanan altı ayrı olaya ilişkin suçlamaları reddetti.

"İDDİAYI YAPAN İSPATINI ORTAYA KOYACAK"

Savcılığın mütalaasında, BOLSEV Vakfı tarafından 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve billboardlar üzerinden bağış kampanyası düzenlendiği, 34 bağışçıdan 65 hisse karşılığında toplam 845 bin lira toplandığı belirtildi. Mütalaada, toplanan paraların kurban alımında kullanılmadığı ve bağışçıların kurbanlarının kesileceğini düşünerek ödeme yaptığı ileri sürüldü.

Bu iddialara karşı savunma yapan Özcan, kendilerine herhangi bir maddi menfaat sağlamadıklarını öne sürerek şunları söyledi:

“Akçeli bir işle suçlanıyorum. Kendimize bir kuruş menfaat sağlamadığımız sabit. Bu suçlamanın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürüyorum. Savcılık BOLSEV adına kurban bağışı toplandığı ve toplanan paralarla kurban kesilmemesini dolandırıcılık olarak nitelendiriyor. Benim bu olayla ilgili illiyet bağım Ali Sarıyıldız'ın ifadeleri ile ilgili. Ali Sarıyıldız karıştırıyor. Ben onu bu konuyla ilgili aramadım. Yüzlerce kez kendisiyle telefonda konuştum ama bu konuda kesinlikle kendisine talimat vermedim. İddiayı yapan ispatını ortaya koyacak. Raporda suç var denilmiyor, para da harcanmamış deniliyor.”

Özcan, bağış yapan kişilerin kendilerini tanıdığını belirterek suçlamaların dayanaksız olduğunu savundu. Ali Sarıyıldız’a da seslenen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Buraya bağış yapan 34 kişi bizim tanıdığımız insanlar. Biz neden bu insanları dolandıralım? 34 kişinin içerisinde mağdur olarak değerlendirilen Ali Sarıyıldız'ın kardeşi var, benim akrabalarım var. Somut olayda suç teşkil eden bir konu yok. Dolayısıyla suç yok. Ali kardeşime tekrar sesleniyorum. İş işten geçmeden sıra sana gelince gerçekleri söyle. Ali'ye icbar altında bazı beyanlar verdirmişler. O beyanları vermişsin bizi yakmışsın, kendini de kurtaramamışsın. Sen de aynı hapis cezası istemiyle, ben de aynı hapis cezasıyla istemiyle yargılanıyorum. Türkiye'de hiç şikayetçisi olmayan dolandırıcılık davası var mı? Burada dolandırıcılık suçunun unsurları yok. Burada beraat verilmesi gerekirken yargılanıyoruz.”

Tanju Özcan

DİĞER SUÇLAMALARI DA REDDETTİ

Tanju Özcan, “beton”, “hakediş” ve “kafe” olarak adlandırılan olaylarla ilgili suçlamaları da kabul etmedi. Kimseyi belediyeden beton almaya zorlamadığını belirten Özcan, amaçlarının belediyeye gelir sağlamak olduğunu savundu.

Müteahhit Nazmi Güzel’in ruhsat iddialarına ilişkin savunma yapan Özcan, Güzel ile arasında husumet bulunduğunu öne sürdü. Düğünde karşılaştıklarını ve üstü kapalı şekilde tehdit edildiğini iddia eden Özcan, tanıklar arasında dinlenen 46 kişinin hiçbirinin şikâyetçi olmadığını söyledi.

Güzel’in kendisi hakkında yalan beyanda bulunduğunu ileri süren Özcan, para talep ettiği iddialarını da reddetti.

"EVİMDE KEDİ GİBİ OTURACAĞIM"

Serbest kalmak istediğini dile getiren Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım. İsterse Öcalan'ı çıkarsınlar, isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım.”

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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