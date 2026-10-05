Bolu Belediyesinde çalışan bir kadının şikayetine üzerine hakkında kam davası açılan Tanju Özcan için mahkeme kararını verdi. Özcan 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

"İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma açılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadın çalışanın şikayeti üzerine "kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı" iddiasını incelemeye almıştı.

Şikayetçi kadın Ö.Ç., savcılığa verdiği ifadede Bolu Belediyesinde çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra dönemin belediye başkanı Tanju Özcan ile görüşmeye çağrıldığını öne sürmüş, ilk görüşmelerin işle ilgili konular üzerinden başladığını, daha sonraki süreçte ise Özcan'ın kendisine kişisel yakınlık gösterdiğini iddia etmişti.

Tanju Özcan'ın cinsel saldırı davasında karar! Mahkeme beraatine hükmetti

“CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDI” İDDİASI

Ö.Ç., bir süre sonra Özcan'ın birlikte olmak istediğini söylediğini ve bunu kabul etmemesi halinde işten çıkarılabileceği yönünde baskı hissettiğini öne sürmüştü. İşini kaybetme endişesi nedeniyle iletişimi sürdürmek zorunda kaldığını savunan kadın, çeşitli zamanlarda bir otele götürüldüğünü ve rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Tanju Özcan'ın cinsel saldırı davasında karar! Mahkeme beraatine hükmetti

KAMU DAVASI AÇILMIŞTI

Kadının şikayeti üzerine Özcan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştı.

Söz konusu davada Haziran ayında tahliyesine karar verilen ancak 'icbar suretiyle irtikap' suçundan Ankara Sincan Cezaevi'nde tutukluluğu devam eden Özcan, karar duruşmasına SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçları işlediği yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut maddi delil bulunmadığına kanaat getirerek, Tanju Özcan'ın her iki suçtan da beraatine hükmetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala