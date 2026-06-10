Tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, bir kadın çalışan tarafından yapılan şikayet üzerine 'cinsel saldırı' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dosyada Özcan'ın yanı sıra belediyedeki bazı görevliler ve müştekinin eski erkek arkadaşı da yer alıyor.

"İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadın çalışanın şikayeti üzerine "kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı" iddiasını incelemeye aldı.

Şikayetçi kadın Ö.Ç., savcılığa verdiği ifadede Bolu Belediyesinde çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra dönemin belediye başkanı Tanju Özcan ile görüşmeye çağrıldığını öne sürdü. İfadesinde, ilk görüşmelerin işle ilgili konular üzerinden başladığını, daha sonraki süreçte ise Özcan'ın kendisine kişisel yakınlık gösterdiğini iddia etti.

Ö.Ç., bir süre sonra Özcan'ın birlikte olmak istediğini söylediğini ve bunu kabul etmemesi halinde işten çıkarılabileceği yönünde baskı hissettiğini öne sürdü. İşini kaybetme endişesi nedeniyle iletişimi sürdürmek zorunda kaldığını savunan kadın, çeşitli zamanlarda bir otele götürüldüğünü ve rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ederek şikayetçi oldu.

BİRÇOK İSİM HAKKINDA İNCELEME

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, müştekinin eski erkek arkadaşı M.E.A., Özcan'ın özel kalem müdürü Ö.N.Y. ile şoförü S.Ç. hakkında da inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şoför S.Ç.'nin, 2024 ve 2025 yıllarında Tanju Özcan'ın talimatıyla Ö.Ç.'yi kent merkezinden alarak otele götürüp geri getirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

'ŞANTAJ' SUÇLAMASIYLA DA YARGILANIYOR

Öte yandan Tanju Özcan, ayrı bir dosyada "şantaj" suçlamasıyla da yargılanıyor. Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müşteki-sanık sıfatıyla yer alan Özcan hakkında, mağdur kadın Ö.Ç.'ye yönelik "şantaj" suçundan hapis ve adli para cezası talep ediliyor.

Soruşturma ve dava süreçleri devam ederken, iddialara ilişkin nihai değerlendirme yargı mercileri tarafından yapılacak.

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