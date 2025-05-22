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Tankerden dökülen yağ faciaya neden oldu! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milas'ta bir tankerden yola dökülen balık yağı faciaya neden oldu. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 5 araç kazaya karıştı, 7 kişi ise yaralandı.

Muğla Milas’ta bulunan bir balık firmasından balık atığı ve balık yağı yükleyen 03 RF 102 plakalı tankerin, Dalyan Kavşağı’na doğru rampadan inerken iddiaya göre hava hortumu patladı.

ARAÇLAR ETRAFA FIRLADI

Bu sırada frenleri kilitlenen tankerden karayoluna balıkyağı ve endüstriyel balık atıkları döküldü. Olaydan sonra yoldan geçen her araç adeta boş teneke gibi fırladı. Dümdüz yolda giderken araçların savrulup yoldan çıktığını gören vatandaşlar araçlarını sağa çekip gelen diğer sürücüleri uyarmaya başladı.

Tankerden dökülen yağ faciaya neden oldu! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

7 KİŞİ YARALANDI

Bazı araçlar durmayı başarırken, durmayan diğer araçlar ya çarpıştı ya da yoldan çıkıp şarampole devrildi. Toplam 5 aracın kaza yaptığı karayolu vatandaşlar tarafından daha fazla kaza yaşanmaması için trafiğe kapatıldı.

Tankerden dökülen yağ faciaya neden oldu! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

7 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Milas-Söke Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tankerden dökülen yağ faciaya neden oldu! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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