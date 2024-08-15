Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TGRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yumaklı, sokak hayvanları yasasına uymayacağını açıklayan belediyelere ilişkin "O kanundaki yaptırımlara maruz kalacaksınız. Siz kamu görevlisisiniz, kamu görevini yerine getirmek zorundasınız. ‘Ben keyfe keder bunu uygulamıyorum’ deme şansınız yok. Gereğini yapmayanlarla ilgili vatandaşlarımızın da tepki göstereceğini biliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, canlı yayında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevaplıyor.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Sokak hayvanları toplumsal hayatı olumsuz etkileme potansiyeli yüksek olan bir unsurdur. Sakaklarda sahipsiz hayvan ve sahipsiz köpek olmasın.

Öncelikle yerel yönetimler bu hayvanları toplasın, rehabilite etsin, sahiplendirsin. Sahiplendirilmeyen hayvan olursa bunları barınaklarda tutalım.

MUHALEFETİN YASAL DÜZENLEME KARŞITLIĞI

Yasayı okumadıklarını kesinlikle söyleyebilirim. Okuduklarında da siyaset malzemesi yapmak için çarpıttıklarını düşünüyorum. Vatandaş için Meclis’in çok önemli bir görev icra ettiğini, yasal düzenlemeyle bir hakkın yerine getirdiğini, sorunun da büyük oranda herkesin kabul ettiği bir yasanın uygulanması gerektiğini söylüyorum.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Altındağ Belediye Başkanımızla konuştum, ‘İşi o hale getirdiler ki, bana dört yerden ihbar geldi, hayvanlara araç çarpmış almaya çekiniyorum.’ dedi. Uygulayıcıları böyle baskı altına almak gibi bir şey… Bunun kime faydası var bir düşünelim. Sadece bizim değil, İçişleri, Çevre Şehircilik ve Adalet Bakanlığı olarak herkes kendine düşen görevi takip edecek. Biz bunun denetim sorumluluğundayız. Bununla ilgili gerekli kayıtları sağlayacak bakanlığız. İkinci düzenlemeyle birlikte tüm detayları vermiş olacağız. Anlaşılmamış hiçbir şey kalmayacak.

Bütçesinden gerekli şeyi ayırmış mı ayırmamış mı, barınaklar yapmış mı yapmamış mı… İkinci düzenlemeyle birlikte barınak standartını da getiriyoruz. Bunu çok başarıyla uygulayan belediyelerimiz var. Gaziantep, Düzce… Bunu uygulamak istemeyenler aslında hiçbir zaman da uygulamayı düşünmeyenler. Demek ki bütçeleri başka yere harcıyorlar.

GÖREVİNİ YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANI

O kanundaki yaptırımlara maruz kalacaksınız. Siz kamu görevlisisiniz, kamu görevini yerine getirmek zorundasınız. ‘Ben keyfe keder bunu uygulamıyorum’ deme şansınız yok. Gereğini yapmayanlarla ilgili vatandaşlarımızın da tepki göstereceğini biliyorum. En son gördüğüm şeylerden bir tanesi de, bir koyun ölüsünü alıp, ‘Bakın böyle yapıyorlar’ diye teşhir etmeye çalışıyor. Koyun-köpek arasındaki ayrımı bile yapmıyor, işine öyle gelmiyor. Yandan birisi ‘O koyun’ diye bağırıyor ama…

GIDA FİYATLARI

Pandemi sonrası enflasyonist döneme girildi. Fahiş fiyatla mücadelede ne gerekiyorsa yapacağız.

Çiftçimiz üreticimiz her türlü şartta üretimine devam ediyor. Türkiye'de gıda arz problemimiz yok. Tarlada 5 lira markette 30 lira. Bu ikisinin farkına baktığımızda ürün arzı konusunda problemimiz yok. Fahiş fiyat ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bakanlığı her yeri denetlemesi mümkün değil. Sahadan gelen bildirimleri dikkat alıyoruz. Ticaret Bakanlığı ekipleri her daim saha. Türkiye'nin ekonomik düzeydeki düzelmeleri bu alanda da etkili olacaktır.

ÇİFTÇİ EYLEMLERİ

İzmir'de Manisa'da, Balıkesir'de çiftçilere eylem yaptıran ve bunları siyasi malzeme haline getirenler CHP milletvekilleridir. Biz o bölgelerde bulunan sorunları çözmeye çalışıyor. Bir taraftan çiftçiye gidip 'siz aslında daha çok kazanabilirsiniz' deyip bir taraftan da gıda fiyatlarından şikayetçi oluyor. Çiftçilerimiz onlara prim vermedi.

Herkes elbet çok kazanmak isteyecek ama biz bunu söyledik kimse zarar etmeyecek, çiftçi de zarar etmeyecek. Biz bunun için gece gündüz sahadayız. Sorunları çözmek boynumuzun borcu.

SERBEST PİYASADA FINDIK FİYATLARI

Açıkladığımız referans fiyatlarında herhangi bir oynama olduğunda bununla ilgili gerekeni yapacak birimimiz var. Yeterli stok ürünümüz var.

ÇİĞ SÜT FİYATLARI ARTACAK MI?

Şu anda piyasada ürün fazlalığı var ve biz bunu piyasadan çekiyoruz süt tozu yapıyoruz. Bütün maliyetleri hesapladık ve üç ay daha sabit fiyatın devam etmesine karar verdi. Günlük bin ton sütü piyasadan çekiyoruz. Gittiğimiz illerde bu sorunla ilgili bir bildirim gelmedi, üreticinin tek istediği süt alamayacağını ifade eden fabrikalara karşı mağdur olmamaları. Biz de bu konuda gerekeni yapıyoruz ve günlük bin ton alım yapıyoruz.

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