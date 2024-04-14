Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tatil bitti, İstanbul'a dönüşler başladı: Araç kuyrukları oluştu, havalimanı doldu taştı

Tatil bitti, İstanbul'a dönüşler başladı: Araç kuyrukları oluştu, havalimanı doldu taştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul'a dönüşler başladı. Otoyollarda kuyruklar oluştu. Otobüs seferlerinde rötarlar meydana geldi. İstanbul Havalimanı da dolup taştı. Uçak firmaları ek seferler koydu.

Ramazan Bayramı'nın dokuz günlük tatili bugün bitiyor. Tatilin sona ermesiyle İstanbul'a dönüşler başladı. Dönüş yoluna geçenler Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevresine araçlarıyla hareket ederek otoyolu dolduruyor.

Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik-Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor.

SEFERLERDE RÖTAR

İstanbul'a doğru ilerleyen araçların neden olduğu yoğunluk, otoyol gişelerinde kalabalık oluşmasına yol açıyor. Tatil süresince köprü, otoyol ve kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.  

Öte yandan, trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oluyor. İstanbul'dan yola çıkıp Ege bölgesine gidecek olan otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne en az 1 saat rötar yaparak geliyor.

Tatil bitti, İstanbul'a dönüşler başladı: Araç kuyrukları oluştu, havalimanı doldu taştı - 1. Resim

HAVALİMANI DOLDU TAŞTI

İstanbul'a dönüş yoğunluğunun gözlemlendiği bir diğer nokta ise İstanbul Havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı yetkililerinin vatandaşların sorun yaşamaması için tüm önlemleri aldığı, yaşanabilecek sorunları kısa sürede çözebilmek için ek personel görevlendirdiği öğrenildi.

EK UÇAK SEFERLERİ KONULDU

Bayram tatilini İstanbul’da geçirmek için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşların memleketlerine, Arap turistlerin de ülkelerine dönmek için havalimanında yer alması yoğunluğu artırdı. Ayrıca yoğunluk nedeniyle artan talepleri karşılamak için uçak firmaları ek seferler koydu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler'i oynatmadı yaylım ateşine tutuldu: "Embesil Ancelotti savaş çıksın istiyor" Real Madrid taraftarı çıldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Teleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildi - GündemTeleferik kazasının 12 şüphelisi adliyeye sevk edildiAydınlı çiftçiler akaryakıt zammından bezdi binek hayvanlara yöneldi - GündemAkaryakıt zammından bezdiler binek hayvanlara yöneldilerTartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - GündemTartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdüKandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da deprem: Beşik gibi sallanan kentten ilk veriler... - GündemKandilli duyurdu! Malatya beşik gibi: İşte ilk veriler...Uludağ eteklerinde yangın: Kentin farklı noktalarından göründü - GündemUludağ eteklerinde yangın: Kentin farklı noktalarından göründüTEM Otoyolu'nda korkutan kaza: Yaralılar acı içinde kıvrandı, sürücü panik yaptı - GündemYaralılar acı içinde kıvrandı, sürücü panik yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...