TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin bizim için millî bir meseledir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin bizim için millî bir meseledir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin bizim için millî bir meseledir
Diyanet İşleri Başkanlığının “3 Ciltlik Darüsselam Kudüs Eseri ve 26 bölümlük Kudüs Biyografisi Belgeseli” tanıtım programına katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

AKİF BÜLBÜL / ANKARA -TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş“Filistin bizim için millî bir meseledir, hiçbir şekilde bizim millî kimliğimizden ayrılmayacak bir büyük parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi. 

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Hangi hesabı kurarlarsa kursunlar Filistin meselesi, artık Gazze ve işgal edilen diğer topraklar meselesi sadece Filistinlilerin, sadece Arapların, sadece Müslümanların meselesi değildir. Bu mesele çoktan bir insanlık meselesi hâline gelmiştir. Gönlünde azıcık vicdan yer alan, vicdandan eser olan, zihninde azıcık adalet ve hak duyguları olan bütün insanlığın ayağa kalktığı bir büyük küresel intifadaya dönüşmüştür. Başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında tam manasıyla toprak bütünlüğü sağlanmış egemen bir Filistin devleti mutlaka ama mutlaka kurulacaktır çünkü bu sadece biz istediğimiz için değil, Filistin halkı bunu çoktan hak ettiği için gerçekleşecektir.

