TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yakılan 'Beyaz Toros' açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinde kalmasını dilediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Böylesine sembolik konular üzerinden bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız gerekir." dedi.

Kurtulmuş, komisyon toplantısında, TBMM önünde gerçekleştirilen araç yakma eylemine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklama yaptığını aktaran Kurtulmuş, araç yakan kişinin, "Hurda Araç Teşviki ile ÖTV indirimi" çıkmadığı için bu eylemi yaptığının belirlendiğini söyledi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti: