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TBMM Can Atalay için olağanüstü toplanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TBMM Can Atalay için olağanüstü toplanacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP; DEM Parti, Saadet-Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve TİP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Genel Kurulu 16 Ağustos saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağrıldı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığına yaptığı olağanüstü toplantı başvurusundan sonra yaptığı açıklamada “AYM kararı sonrası Can Atalay’ın durumunun görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla” TBMM’nin olağanüstü toplanmasını istediklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “MHP, olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacak” dedi.

Öte yandan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un AYM kararından sonra hukukçulara Can Atalay’ın durumu ile ilgili bir çalışma yaptırdığı belirtildi.

Atalay için Meclis toplandığında, muhalefet AYM kararının okutulmasını ve Atalay’ın milletvekilliği statüsünün iadesini gündeme getirecek. AK Parti ise, AYM’nin açıkladığı gerekçenin TBMM’nin yeni bir karar alması sonucunu ortaya çıkarmadığını savunuyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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