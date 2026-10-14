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TCG Karataş’tan sancak gösterisi! Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan mesajı

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TCG Karataş’tan sancak gösterisi! Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan mesajı
Başlık ResmiTCG Karataş’tan sancak gösterisi! Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan mesajı

Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan mesajı veren Türk Deniz Kuvvetleri, araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis’e refakat etti. Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında TCG Karataş (P-1212) Tuzla sınıfı karakol gemisi tarafından gerçekleştirilen sancak gösterme faaliyeti, Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını ortaya koydu.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Denizcilik geleneğinde sancak, bir geminin hangi devlete ait olduğunu ve hangi millî kimlikle görev yaptığını ortaya koyan temel simgelerden biri. Askerî denizcilikte sancak gösterme faaliyeti ise bir geminin millî bayrağını görünür biçimde taşıyarak devlet adına denizlerdeki varlığını ortaya koyması anlamına geliyor.

Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin 25 Ekim’e kadar Anamur-Girne hattında bilimsel araştırma ve sualtı çalışmalarını sürdürmesi planlanırken, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğalgaz boru hattı mutabakatı da bölgedeki enerji gündemini öne çıkarıyor. Yaklaşık 101 kilometrelik hattın hayata geçirilmesiyle KKTC’nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

EN TECRÜBELİYİZ

Bu arada Türkiye’nin ev sahipliğinde NATO ve Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlıklarına bağlı yüzer ve uçar unsurlar, çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli’de icra edilen NUSRET-2026 Davet Tatbikatı sürüyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’ne katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleri olduğunu söyledi.

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