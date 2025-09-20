Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tek aday tek liste! CHP son 2 yılın 4'üncü kurultayını yapıyor

Tek aday tek liste! CHP son 2 yılın 4'üncü kurultayını yapıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tek aday tek liste! CHP son 2 yılın 4&#039;üncü kurultayını yapıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şaibeli kurultay davasının ertelenmesiyle rahatlayan CHP, yarın 22’nci Olağanüstü Kurultay için yeniden sandık başına gidiyor. Özgür Özel’in tek aday olacağı kurultayda, güven oylamasının ardından genel başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi yapılacak. Olağan kurultayın ise kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

BERAT TEMİZ ANKARA - Şaibeli kurultay davasının 24 Ekim’e ertelenmesinin ardından rahatlayan, son iki yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere üç kurultay toplayan CHP yarın yeniden sandığa gidiyor. Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde saat 10.00’da yapılacak. 22’nci Olağanüstü Kurultay’da Özgür Özel tek aday olacak.

Bir önceki kurultayda Parti Meclisi seçimlerinde karşı liste çıkaran Oğuz Kaan Salıcı’nın bu defa liste çıkarmayacağı, Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine yakın isimlerin de kurultaya katılmayacağı öğrenildi.

Öte yandan, 1.127 delegenin sandığa gideceği kurultayda yeni bir şaibe iddiasının gündeme gelmemesi için İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak. Kurultayda ilk olarak genel başkan, PM ve YDK için güven oylaması yapılacak ardından seçime geçilecek. Delegeler, genel başkan, PM ve YDK seçimi için oy kullanacak.

OLAĞAN KURULTAY KASIMDA

Özgür Özel’in PM ve YDK değişikliğe gitmeyeceği ve mevcut yönetimini koruyacağı ifade edildi. Özel’in parti yönetiminde değişimi 39’uncu Olağan Kurultay’a sakladığı, hazırlıklarını ona göre yaptığı öğrenildi. Kurultayın ardından devam eden iptal davası sebebiyle delege listesinin birleştirme tutanakları, oy kullanan ve kullanmayan tüm delegelerin isim listeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilecek.

Ayrıca CHP’nin olağan kurultay takvimi de devam ediyor. CHP kurmayları, il kongrelerinin 24 Ekim’deki dava öncesinde tamamlanacağını belirtirken, 39’uncu Olağan Kurultayı’nın 8-9 veya 15-16 Kasım’da yapılabileceğini öngörüyor. 

YSK'DAN İPTAL TALEBİNE RET

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin yarın yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Karar, oy birliğiyle alındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
