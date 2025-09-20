Türkiye, Boeing'den uçak alacak iddiası! THY'den açıklama geldi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Türk Hava Yolları (THY) Boeing uçaklarının alımına ilişkin yaptığı açıklamada "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi" sözlerine yer verdi.
Üstün, THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
