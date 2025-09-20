Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye, Boeing'den uçak alacak iddiası! THY'den açıklama geldi

Türkiye, Boeing'den uçak alacak iddiası! THY'den açıklama geldi

- Güncelleme:
Türk Hava Yolları (THY) Boeing uçaklarının alımına ilişkin yaptığı açıklamada "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi" sözlerine yer verdi.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımına ilişkin "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." dedi.

Üstün, THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

THY İletişim Başkanı Üstün, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." ifadesini kullandı.

