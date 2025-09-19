İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası! CHP'nin yeni adayı kim olacak?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İtirazı reddeden istinaf, İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan "siyasi yasağı" da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı. Mahkeme cezada düzeltme yaparak, Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün olan cezanın hesap hatası nedeniyle duruşma yapılmaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün şeklinde güncellenmesine hükmetti. Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek.

İstinafın kararı sonrası 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak' sorusu TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında masaya yatırıldı.

"YARGITAY KARARI BOZABİLİR"

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına dair konuşan gazeteci Şamil Tayyar, Yargıtay'ın istinaf tarafından verilen kararı bozması durumunda İmamoğlu'nun aday olabileceğini vurgulayarak "Karar 'İmamoğlu aday olamaz' diye yorumlanamaz. Yargıtay bozduğu anda İmamoğlu aday olabilir" dedi.

"İMAMOĞLU OLMAZSA YAVAŞ"

İstinaf kararının Yargıtay tarafından da onaylanma ihtimaline dikkat çeken Tayyar "İmamoğlu olmadığında, Yavaş en güçlü potansiyel aday" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLUR"

İmamoğlu'nun aday olmasının imkansız hale geldiğini altını çizen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "CHP yeni adayını konuşmaya başlayacaktır. Bundan sonraki adayı Özgür Özel olur" sözleri ile ana muhalefet içinde okun artık yaydan çıktığına işaret etti.

"İBB SORUŞTURMASI YILLAR SÜREBİLİR"

Sahte diploma soruşturması dışında İmamoğlu'nun adaylığına bir engel olmadığını ifade eden Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük "Diploma dışında Ekrem Bey'in adaylığına bir engel yok. İBB soruşturması en iyi ihtimalle 3.5 yılda bitiyor" sözlerini kullandı.

YAVAŞ NEDEN PASİF DAVRANIYOR?

Programda konuşan gazeteci Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık için aklındaki ismin Mansur Yavaş olduğunu ancak Yavaş'ın şu anda kendisini geri planda tuttuğunu belirtti. Alçı, bu pasif tavrın Yavaş'ın yıpranmak istememesinden kaynaklanabileceğini öne sürdü. Ancak Alçı, bu durumun Yavaş'ın hem taban hem de tavan tarafından kabul görmeyen bir isim haline gelme riskini beraberinde getirebileceğini vurguladı.