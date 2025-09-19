Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YÖK'ten üniversitelere çağrı: Akademik dönemin ilk dersi 'Gazze' olacak

YÖK'ten üniversitelere çağrı: Akademik dönemin ilk dersi 'Gazze' olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış törenlerinde ve derslerinde "Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin" gündeme getirilmesini istedi.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) dikkat çeken bir çağrı geldi.

YÖK, üniversitelere gönderdiği yazı ile "2025-2026 akademik yılı açılış törenleri ve derslerinde, eğitim ve öğretim ile ilgili konuların yanı sıra Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin de gündem yapılmasını" istedi.

İNSANLIK TARİHİNE KARA LEKE

Kurul tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi.

"Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegane temennimizdir" ifadesine yer verilen yazıda; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde bu konunun da gündem yapılmasının insani ve vicdani görev olduğu vurgulanarak, konuya yönelik hassasiyet gösterilmesi istendi.

