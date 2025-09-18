Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benedict Cumberbatch, Mahmud Derviş'in şiirini okudu: Daima Filistin olarak bilinecek

Benedict Cumberbatch, Mahmud Derviş'in şiirini okudu: Daima Filistin olarak bilinecek

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ünlü İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, Londra’da düzenlenen “Together for Palestine” konserinde Filistinli şair Mahmud Derviş’in şiirini seslendirdi. Cumberbatch’in performansı salonda büyük alkış alırken, etkinlikte Gazze için 1,5 milyon sterlin bağış toplandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişinin katıldığı “Together for Palestine” (Filistin için bir arada) konseri büyük bir dayanışma buluşmasına sahne oldu. Dünyaca ünlü sanatçılar ve Filistinli isimlerin sahne aldığı etkinlikte Gazze’deki insani yardım çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandı.

CUMBERBATCH'TEN FİLİSTİN ŞİİRİ

İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, etkinlikte Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklarda yaşamak için sebepler var" şiirini seslendirdi.

Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklar üzerinde" şiiri;

"Bu topraklarda yaşamaya değer şeyler var
Toprakların sultanı bu toprak
Başlangıçların anavatanı
Anavatanı tüm sonların
O, Filistin diye bilindi
Daima Filistin olarak bilinecek
Toprağım, sevgilim
Bir sebepsin sen yaşamak için"

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Konser boyunca sanat ve spor dünyasından birçok isim sahneye çıktı.

Richard Gere, konuşmasında İsrail Başbakanı Netanyahu’yu eleştirerek Gazze’deki yıkıma dikkat çekti.

Eski futbolcu Eric Cantona, FIFA ve UEFA’nın İsrail’i müsabakalardan men etmemesini sert sözlerle kınadı.

Ayrıca Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem gibi ünlü isimler de konser öncesinde yayımlanan videoyla Filistin’e destek çağrısında bulundu.

“SOYKIRIMIN KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ”

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, etkinlikte yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’de 20 bini çocuk olmak üzere 65 binden fazla kişiyi öldürdüğünü belirtti. Albanese, “Ölüm sadece bombalarla değil, susuzluk, açlık ve enfeksiyon yoluyla da gerçekleşiyor. Ama değişim gelecek, Filistin özgür olacak.” ifadelerini kullandı.

GELİRLER GAZZE’YE ULAŞACAK

Konserden elde edilen tüm gelirler, mültecilere destek veren Choose Love aracılığıyla Gazze’de insani yardım yürüten Filistinli örgütlere aktarılacak. Organizasyon, hem sahnede hem de ekran başında izleyen binlerce kişiyi ortak bir dayanışma ruhunda buluşturdu.

