İngiliz basını tarih vererek duyurdu! İngiltere Filistin'i tanıyacak

İngiliz basını tarih vererek duyurdu! İngiltere Filistin'i tanıyacak

- Güncelleme:
İngiliz medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre İngiltere, bu hafta Filistin devletini tanıdığını açıklayacak. Kararın BM Genel Kurulu öncesi açıklanması bekleniyor.

İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinin sona ermesinin ardından hükümetin Filistin devletini tanıyacağını bildirdi.

İngiliz medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre İngiltere, bu hafta Filistin devletini tanıdığını açıklayacak.

KARAR BM GENEL KURULU ÖNCESİ ALINACAK

Açıklama için Trump'ın iki günlük İngiltere ziyaretinin sona ermesi beklenecek. Karar, aynı zamanda gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi alınacak.

Hükümet yetkilileri, yarın Başbakan Keir Starmer'la bir araya gelecek Trump'ın Filistin devletini tanıma konusunu gündeme getireceğini de bekliyor.

Haberlerde Filistin devletini tanıma planının Trump'ın gidişi sonrasına bırakma kararının, hükümet üzerindeki baskıya işaret ettiği kaydedildi.

ORTA DOĞU'DA BARIŞ VURGUSU

İngiliz basını, Starmer'ın yarın Trump'a Orta Doğu'da barış için daha fazla etkisini kullanma çağrısı yapacağını da bildirdi.

Başbakan Starmer, temmuzda yaptığı açıklamada İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." demişti.

