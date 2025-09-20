Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi! CHP’li belediye 90’lı yılları yaşatıyor

EMRAH ÖZCAN - İzmir, 90’lı yılları aratmayan çöp manzaralarıyla gündemde. Günlerdir toplanmayan çöpler, şehrin genelinde hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluştururken, konu siyasetin de sıcak başlığı hâline geldi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “İzmir’i krizden krize sürüklüyorsunuz. Şehrin denizini bitirdiniz, çöplerle sokakları çürüttünüz, susuz bıraktınız. Bu ibretlik tabloyu herkes görüyor. Ama Özel’in tek gündemi ne bu çöp yığınları ne de vatandaşın isyanı. Onun tek derdi rantçı dostlarını, kooperatif yolsuzluklarını ve kalpazanları aklamak” diyerek CHP yönetimine tepki gösterdi.

"OYLAR GARANTİ" ZİHNİYETİ

Şehrin dört bir yanında oluşan çöp dağları, kötü koku, görüntü kirliliği ve haşere istilasıyla birlikte vatandaşın hayat kalitesi düştü. Özellikle bazı bölgelerde fare ve domuzların çöp yığınlarına dadanması, haşerelerin çoğalması, şehrin birçok noktasına yayılan lağım kokuları endişeleri artırdı.

CHP yönetiminin çöp yığınlarını toplamak yerine ilaçlama yapmayı tercih etmesi de kamuoyunda ayrı bir tepkiye yol açtı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, “Yazıklar olsun! Anlaşılan Türkiye’nin incisi güzel İzmir’imizi mahkûm ettiğiniz çöp dağlarından kurtarmaya hiç ama hiç niyetiniz yok. Kötü görüntü, kötü koku ve halk sağlığını tehdit eden çöpleri toplamak yerine ilaçlamak acaba hangi CHP’li yöneticinin zihni sinir projesi? Artık sizin derhâl bu çöp problemini ortadan kaldırmanız gerekli. Yoksa yine kulağınızın üstüne yatıp, ‘Oylar nasıl olsa garanti’ mi diyeceksiniz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

SALGIN HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da tehlikenin boyutlarına dikkat çekti. Kırkpınar, “Çocuklar, çöplerin içinden maskeyle geçerek okullarına ulaşmaya çalışıyor. İzmir’de önce pislikten deniz canlıları, sonra yaylalara ve meralara dökülen çöplerden dolayı kara hayvanları öldü. Şimdi insanlar da salgın hastalıklara maruz kalıyor” dedi.