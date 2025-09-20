Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi! CHP’li belediye 90’lı yılları yaşatıyor

Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi! CHP’li belediye 90’lı yılları yaşatıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi! CHP’li belediye 90’lı yılları yaşatıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’de toplanmayan çöpler ve kötü koku vatandaşın sağlığını tehdit ediyor. Özellikle bazı bölgelerde fare ve domuzların çöp yığınlarına dadanması, haşerelerin çoğalması ve şehrin birçok noktasına yayılan lağım kokuları endişeleri artırdı.

EMRAH ÖZCAN - İzmir, 90’lı yılları aratmayan çöp manzaralarıyla gündemde. Günlerdir toplanmayan çöpler, şehrin genelinde hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluştururken, konu siyasetin de sıcak başlığı hâline geldi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “İzmir’i krizden krize sürüklüyorsunuz. Şehrin denizini bitirdiniz, çöplerle sokakları çürüttünüz, susuz bıraktınız. Bu ibretlik tabloyu herkes görüyor. Ama Özel’in tek gündemi ne bu çöp yığınları ne de vatandaşın isyanı. Onun tek derdi rantçı dostlarını, kooperatif yolsuzluklarını ve kalpazanları aklamak” diyerek CHP yönetimine tepki gösterdi.

"OYLAR GARANTİ" ZİHNİYETİ

Şehrin dört bir yanında oluşan çöp dağları, kötü koku, görüntü kirliliği ve haşere istilasıyla birlikte vatandaşın hayat kalitesi düştü. Özellikle bazı bölgelerde fare ve domuzların çöp yığınlarına dadanması, haşerelerin çoğalması, şehrin birçok noktasına yayılan lağım kokuları endişeleri artırdı.

CHP yönetiminin çöp yığınlarını toplamak yerine ilaçlama yapmayı tercih etmesi de kamuoyunda ayrı bir tepkiye yol açtı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, “Yazıklar olsun! Anlaşılan Türkiye’nin incisi güzel İzmir’imizi mahkûm ettiğiniz çöp dağlarından kurtarmaya hiç ama hiç niyetiniz yok. Kötü görüntü, kötü koku ve halk sağlığını tehdit eden çöpleri toplamak yerine ilaçlamak acaba hangi CHP’li yöneticinin zihni sinir projesi? Artık sizin derhâl bu çöp problemini ortadan kaldırmanız gerekli. Yoksa yine kulağınızın üstüne yatıp, ‘Oylar nasıl olsa garanti’ mi diyeceksiniz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

SALGIN HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da tehlikenin boyutlarına dikkat çekti. Kırkpınar, “Çocuklar, çöplerin içinden maskeyle geçerek okullarına ulaşmaya çalışıyor. İzmir’de önce pislikten deniz canlıları, sonra yaylalara ve meralara dökülen çöplerden dolayı kara hayvanları öldü. Şimdi insanlar da salgın hastalıklara maruz kalıyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, Bahçeli'nin TRÇ çıkışını değerlendirdi: Karşı tarafa bir gözdağı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzmanlar, Bahçeli'nin TRÇ çıkışını değerlendirdi: Karşı tarafa bir gözdağı - Gündem"Karşı tarafa bir gözdağı"AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti - GündemAK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa ettiTürkiye, Boeing'den uçak alacak iddiası! THY'den açıklama geldi - GündemTürkiye, Boeing'den uçak alacak iddiası! THY'den açıklamaCan Holding soruşturmasında yeni gelişme: 9 şirkete kayyum atandı! - Gündem9 şirkete kayyum atandı!İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası! CHP'nin yeni adayı kim olacak? - GündemCHP'nin yeni adayı kim olacak?'Borsa İstanbul'da manipülasyon' soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı - GündemGözaltına alınan 19 şüpheli için karar verildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...