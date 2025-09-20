"Müteahhitlik şartları sıkılaşsın" talebi! Yapı ve can güvenliği tehlikemiz büyüyor

CEMAL EMRE KURT - Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, ülkemizde yapı ve can güvenliği açısından büyüyen riske dikkat çekti. “Güvenli yapılaşmanın sağlanmasına engel olan bir sistem problemi ile karşı karşıyayız” diyen Eren, ilgili tüm kurum, kuruluş ve aktörlerin katılımıyla, kararlılıkla izlenecek uzun vadeli doğru politikalarla bu meselenin çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16 Eylül 2025 Salı günü yayınlanan tebliği değerlendirirken, güvenli yapılaşmanın önündeki engellerin ancak inşaat kalitesini yükseltecek adımlarla mümkün olacağını vurgulayan Erdal Eren, gazetemize yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Söz konusu yönetmelik, yapı müteahhitlerinin yeterliklerine göre belirli kademeler altında yetkilendirilmesi, mali ve teknik kapasitelerine uygun proje üstlenebilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Müteahhitlik yapabilme kriterlerinin artırılması gerekirken hafifletilmesi ise, ülkemizde yapı ve can güvenliği açısından riski büyütmektedir. Doğru politikalar ile yapı müteahhitliğine ilişkin yetkinliği artırma, inşaat kalitesini yükseltme mecburiyeti bulunuyor. Bina inşaat sektöründe dönem dönem yaşanan sorunlar karşısında, bu alanda faaliyet göstermek için gerekli mesleki teknik kriterler ile mali ekonomik kriterler düşürmek değil, sektörde kurumsallaşmanın sağlanması, yapısal sorunların çözümüne yönelik uzun vadeli kararlı politikalar belirlenmesi daha doğru olacaktır.”

MALZEME VE İNSAN KAYNAĞINA KAYIT

TMB Başkanı Eren, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan düzenlemenin şantiye şeflerine dijital defter zorunluluğu ve yapı müteahhitlerine yeterlilik düzenlemesi içerdiğini hatırlattığı açıklamasında “Yönetmelik, yapı müteahhitlerinin yeterliliklerine göre belirli kademeler altında yetkilendirilmesi, mali ve teknik kapasiteleri ile deneyimlerine uygun proje üstlenmesi için hayata geçirildi. Değişiklik yeterlilik belgelerinin kullanımıyla ilgili yaşanan sıkıntıları da giderecektir” dedi.

Eren, yönetmeliğin şeffaflık ve denetim kolaylığı getirdiğini söyledi. Günlük ilerleme, kullanılan iş makineleri, malzeme ve çalışan sayısının kayıt altına alınmasının hedeflendiğini, bunun şeffaflık ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

BU RİSKE BU KRİTER YETMİYOR

Türkiye’nin yüksek deprem riski sebebiyle inşaat sektöründe yüksek kriterler gerektiğini tekrarlayan Erdal Eren “Mevcut yapısıyla yap-sat sektörü süreklilik arz etmiyor, gereken kriterleri taşımaya yönelik yeterli çaba sarf etmiyor. Bu sebeple sektördeki firmaların ekonomik, mali, mesleki ve teknik kriterleri bir türlü yukarı çıkarılamıyor” dedi.