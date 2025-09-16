Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnşaat üretimi arttı

İnşaat üretimi arttı

İnşaat üretimi arttı
TÜİK, kritik bir veriyi daha açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 24,1, aylık ise aylık yüzde 1,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı.

ALT SEKTÖRLER...

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,6 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK DA ARTTI 

İnşaat üretimi aylık yüzde 1,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.

