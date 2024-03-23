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TEM'de feci kaza! Bariyerler otomobili ikiye böldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TEM&#039;de feci kaza! Bariyerler otomobili ikiye böldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. Bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü, ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine ilerleyen S.G. yönetimindeki 34 FV 710 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BARİYERLER İKİYE BÖLDÜ!

Bariyerlerin otomobili ikiye böldüğü kazada ağır yaralanan sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM'de feci kaza! Bariyerler otomobili ikiye böldü - 1. Resim

Otomobile saplanan bariyerleri çıkarmak için itfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışma yürüttü.

TEM'de feci kaza! Bariyerler otomobili ikiye böldü - 2. Resim

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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