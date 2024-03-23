TEM'de feci kaza! Bariyerler otomobili ikiye böldü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. Bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü, ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine ilerleyen S.G. yönetimindeki 34 FV 710 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BARİYERLER İKİYE BÖLDÜ!
Bariyerlerin otomobili ikiye böldüğü kazada ağır yaralanan sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobile saplanan bariyerleri çıkarmak için itfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışma yürüttü.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı