TEM'de polis aracı kontrolden çıktı! Bariyere çarpan araçta polis memurları yaralandı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde polis aracının bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 trafik polisi yaralandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan polis aracı bariyerlere çarptı. Kazada 2 trafik polisi yaralandı.

TEM'DE POLİS ARACI KONTROLDEN ÇIKTI

Kocaeli TEM Otoyolu'nun Dilovası Rampası mevkiinde meydana gelen kazada, polis aracının bariyere çarpması sonucunda 2 trafik polisi yaralandı. Kaza, Ankara istikametinde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı, bu durumda 2 trafik polisi araçta sıkıştı.

Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini yönlendirdi.

YARALI POLİSLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan polisler araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralı polisler daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazanın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.