Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > TEM'de polis aracı kontrolden çıktı! Bariyere çarpan araçta polis memurları yaralandı

TEM'de polis aracı kontrolden çıktı! Bariyere çarpan araçta polis memurları yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TEM&#039;de polis aracı kontrolden çıktı! Bariyere çarpan araçta polis memurları yaralandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde polis aracının bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 trafik polisi yaralandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan polis aracı bariyerlere çarptı. Kazada 2 trafik polisi yaralandı.

TEM'DE POLİS ARACI KONTROLDEN ÇIKTI

Kocaeli TEM Otoyolu'nun Dilovası Rampası mevkiinde meydana gelen kazada, polis aracının bariyere çarpması sonucunda 2 trafik polisi yaralandı. TEM'de polis aracı kontrolden çıktı! Bariyere çarpan araçta polis memurları yaralandı - 1. ResimKaza, Ankara istikametinde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı, bu durumda 2 trafik polisi araçta sıkıştı.

TEM'de polis aracı kontrolden çıktı! Bariyere çarpan araçta polis memurları yaralandı - 2. Resim

Olay  yerine ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini yönlendirdi.

YARALI POLİSLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan polisler araçtan çıkarıldı.

TEM'de polis aracı kontrolden çıktı! Bariyere çarpan araçta polis memurları yaralandı - 3. Resim

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralı polisler daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TEM'de polis aracı kontrolden çıktı! Bariyere çarpan araçta polis memurları yaralandı - 4. Resim

Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazanın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kan donduran kuyumcu cinayetinde yeni görüntü: Firari katil kamerada! - GündemFirari katil kamerada!CHP'li vekil Güzelmansur'un aracı ticari araçla çarpıştı! Kazada yaralılar var - GündemCHP'li vekilin aracı kaza yaptıSon İstanbul anketinde fark yüzde 0,7 puan! Murat Kurum yarışı önde bitiriyor - GündemSon İstanbul anketinde fark yüzde 0,7 puanİstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Bir anda çöktü, tahliye kararı çıktı - GündemBir anda çöktü, tahliye kararı çıktıBahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu - GündemBahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit olduOto tamirhanesinde korkutan alevler: 3 kişi hastanelik oldu - GündemOto tamirhanesinde korkutan alevler: 3 kişi hastanelik olduLütfü Savaş'a yapılan saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı - GündemLütfü Savaş'a saldırı sonrası yeni görüntüler4 ilde yağış sürüyor! Kar kalınlığı 30 santimi buldu, 298 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - GündemKar kalınlığı 30 santimi buldu, yüzlerce köye ulaşım durduErdoğan'dan Putin'e taziye telefonu - GündemErdoğan'dan Putin'e taziye telefonuAblasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı - GündemAblasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...