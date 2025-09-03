Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tepkiler karşılık buldu! Enrico Macias konseri İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 Eylül'de İstanbul Şişli’de gerçekleştirilecek Enrico Macias konserinin iptal edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada "Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir" vurgusu yapıldı.

İstanbul Valiliği, İsrail'e verdiği destekle bilinen Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın 5 Eylül Cuma günü Harbiye'de yapılması planlanan konserinin, yoğun tepkiler ve etkinliğin protesto edilmesine yönelik çağrılar üzerine iptal edildiğini duyurdu.

İSRAİL VURGUSU!

Yapılan yazılı açıklamada, "05.09.2025 günü Şişli ilçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

