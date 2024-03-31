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Teravih namazına giden muhtar adayı kendisini desteklemeyen şahsı dövdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Teravih namazına giden muhtar adayı kendisini desteklemeyen şahsı dövdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akıl almaz olay Çorum'da yaşandı. Teravih namazı çıkışında muhtar adayı H.G.'ye destek vermeyeceğini açıklayan bir vatandaş darp edildi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan adam olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da iddialara göre bir kişi seçimde karşı tarafı desteklediği için muhtar adayı tarafından hastanelik edildi. 

2 KİŞİDE DAYAK YEDİ

İddiaya göre, N. S. teravih namazı çıkışı 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Muhtar adayı H.G. ve O. C. tarafından darp edildi.

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Olayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.  Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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