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Termik santralde yangın: Kazandaki kömür işçilerin üzerine aktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Termik santralde yangın: Kazandaki kömür işçilerin üzerine aktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta, bir termik santralin kazan bölümünde bakım sırasında yangın çıktı. Kazandaki kömürün üzerine aktığı 3 işçi ağır yaralandı. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin 4. ünite 48 metre kazan bölümünde meydana geldi. Sistem devredeyken bakım çalışması yapılırken kazandaki kömürün üzerine akması sonucu 3 işçi ağır yaralandı.

Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan 49 yaşındaki İ.S., 35 yaşındaki G.B. ve 25 yaşındaki E.T. adlı işçilerin el ve yüz başta olmak üzere vücutlarının değişik bölgelerinde ciddi yanıklar olduğu, hastanenin yanık ünitesinde müşahede altında tutulan işçilerin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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