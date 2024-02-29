Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Termometreler eksi 23 dereceyi gördü! Sabah sokağa çıkanların kirpikleri dondu

    Termometreler eksi 23 dereceyi gördü! Sabah sokağa çıkanların kirpikleri dondu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ardahan, Termometre, Sıcaklık, Eksi, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ardahan'da gece yarısı termometreler eksi 23 dereceyi gördü. Hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, sabah erken saatlerde dışarı çıkanların kirpikleri dondu.

    Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Son günlerde dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplandı.

    Termometreler eksi 23 dereceyi gördü! Sabah sokağa çıkanların kirpikleri dondu - 1. Resim

    VATANDAŞLARIN KİRPİKLERİ DONDU 

    Sabah erken saatlerde dışarı çıkan çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu. Termometrelerin gece eksi 23 dereceyi gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

    Termometreler eksi 23 dereceyi gördü! Sabah sokağa çıkanların kirpikleri dondu - 2. Resim

    BAZI NOKTALARDA SICAKLIK EKSİ 33 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ 

    Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte son dört gündür dondurucu soğukların etkili olduğunu ve bazı noktalarda hava sıcaklığının sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğünü belirtti. Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Eski ortaklar arasında Mamak krizi! CHP itiraz etti, İyi Parti'li ismin adaylığı düştü - GündemCHP itiraz etti, İyi Parti'li ismin adaylığı düştüAdnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi - GündemAdnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildiKarar çıkması bekleniyordu! Çorlu tren kazası davası bir kez daha ertelendi - GündemÇorlu tren kazası davası bir kez daha ertelendiŞişe fırlattı diye öldürmüştü! Korkunç cinayette 'kalem' silah sayıldı - GündemKorkunç cinayette 'kalem' silah sayıldıOtobüste akbil krizi! Çığlık çığlığa kavga ettiler - GündemOtobüste akbil krizi! Çığlık çığlığa kavga ettilerAli Yerlikaya, Erdoğan'la telefon görüşmesini ilk kez anlattı: Sesim gitti - Gündem"Önce sesim gitti"9 ilde dev operasyon, iki suç örgütü çökertildi! - Gündemİki suç örgütü çökertildi!
    Sonraki Haber Yükleniyor...