Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Terörist elebaşı Öcalan’ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Terörist elebaşı Öcalan’ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı
    PKK, Terör Örgütü, Abdullah Öcalan, Adana, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şahıslar ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

    ÖRGÜT KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şahsı operasyonla gözaltına aldı.
    Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “Seyhan’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

    Terörist elebaşı Öcalan’ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    PKKTerör ÖrgütüAbdullah ÖcalanAdana
    Haberler > Gündem > Terörist elebaşı Öcalan’ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Evde 40 metrelik kuyu açtılar, asansör sistemi kurdular! Define meraklıları yakayı ele verdi - GündemEvde 40 metrelik kuyu açtılar, asansör sistemi kurdular! Define meraklıları yakayı ele verdiMinibüs, yola çıkan bisikleti ezip geçti! Kahreden anlar kamerada - GündemMinibüs, yola çıkan bisikleti ezip geçtiAdliyede öldürülen teröristlerin asıl amacı, 2 DHKP-C'linin serbest kalmasını sağlamakmış - GündemTutuklu 2 teröristin serbest kalmasını isteyeceklermişİlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygusal anlar - GündemGezeravcı'nın ailesine kavuşma anı5 milyarlık vurgun yapmışlardı! Sedat Ocakçı dahil 27 kişi tutuklandı - GündemSedat Ocakçı ve eşi hakkında karar verildiTorununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - GündemKazanın görüntüleri ortaya çıktıDört ilde eş zamanlı operasyon! İki organize suç örgütü daha 'kafes'lendi - Gündemİki organize suç örgütü 'kafes'lendiMeteoroloji il il uyardı, kuvvetli geliyor! Listede İstanbul dahil 21 kent var - GündemListede İstanbul dahil 21 il varKahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem (AFAD son depremler) - GündemKahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde depremB sınıfı ehliyetle motosiklet kullanılabilecek! 3 önemli koşul var... - GündemB sınıfı ehliyette yeni dönem
    Sonraki Haber Yükleniyor...