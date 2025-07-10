Terörsüz Türkiye'ye Irak'tan tam destek! MİT Başkanı Kalın'dan üst düzey temaslar, rota çizildi

Bağdat’ta üst düzey temaslar yürüten MİT Başkanı İbrahim Kalın, terörle mücadelede ortak yol haritasını masaya yatırdı. Irak yönetimi, sınır güvenliği ve terörün temizlenmesi için Türkiye’ye tam destek mesajı verdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, önceki gün Irak’ın başkentinde önemli temaslarda bulundu. Bağdat’ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile bir araya gelen Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile de görüştü. MİT Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Reşid ile görüşmesine Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti.

Kalın, Bağdat temasları kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Bişar, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya geldi.

IRAK'TAN TÜRKİYE'YE AÇIK DESTEK

Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmelerde, masadaki en önemli gündem maddesi ‘Terörsüz Türkiye’ süreci oldu. Irak yönetimi ile karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması maksadıyla önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar ele alındı.