TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci masada! Kurtulmuş-Kalın zirvesi sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Görüşmede TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

MİT Başkanı Kalın, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanımız Kurtulmuş’a kapsamlı sunum yaptığı bildirildi.

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Ayrıca görüşmede, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.