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Ters yöne giren otomobil 7 yaşındaki çocuğu canından ediyordu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ters yöne giren otomobil 7 yaşındaki çocuğu canından ediyordu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da Tabaklar Mahallesi’nde ters yöne giren bir otomobil, 7 yaşındaki çocuğa çarptı. Yolun karşısına geçmek için koşan çocuk, aracın çarpışması neticesinde bacağından yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haznedarlar Sokak üzerinde seyreden Yavuz U. yönetimindeki 14 ACG 921 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi’ne gitmek üzere Şeref Sokağa girdi.

Otomobiliyle ters yöne giren Yavuz U., sokak üzerinde karşıya koşarak geçmek isteyen 7 yaşındaki E.E’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk bacağından yaralandı. Araç sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 7 yaşındaki E.E., sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Bacağından yaralanan E.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.            

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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