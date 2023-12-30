TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı! Otelin kapısına ambulanslar geldi

30 Aralık 2023 00:05 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 00:50

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali krizlere sahne oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, futbolcuların Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmalarına izin verilmemesi üzerine sahaya çıkmadı. Her iki kalife yurda dönmek için hazırlıklara başladı. Olaylar bu yönde seyrederken takımın bulunduğu otelin önüne gelen ambulanslar dikkat çekti. İddiaya göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı.

OTEL ODASINDA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Fenalaştıktan sonra bayılan Büyükekşi için sağlık ekiplerinin otele gelerek ilk müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olduğunu, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.