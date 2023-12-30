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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı! Otelin kapısına ambulanslar geldi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Riyad'daki otelde fenalaştığını iddia edildi. Otelin önüne gelen ambulanslar dikkat çekerken TFF'den açıklama geldi. İşte detaylar...
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali krizlere sahne oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, futbolcuların Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmalarına izin verilmemesi üzerine sahaya çıkmadı. Her iki kalife yurda dönmek için hazırlıklara başladı. Olaylar bu yönde seyrederken takımın bulunduğu otelin önüne gelen ambulanslar dikkat çekti. İddiaya göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı.
OTEL ODASINDA İLK MÜDAHALE YAPILDI
Fenalaştıktan sonra bayılan Büyükekşi için sağlık ekiplerinin otele gelerek ilk müdahalede bulunduğu öne sürüldü.
TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olduğunu, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi