Tırın altına giren araç, karı kocaya mezar oldu

Samsun'da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarparak dorsesinin altına girdiği kazada sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde sabah saatlerinde Mustafa Yıldız (29) idaresindeki ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen S.A.’nın kullandığı tıra arkadan çarparak dorsesinin altına girdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada araçta sıkışan Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.