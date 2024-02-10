Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kadıköy’de önceki gün tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının o anlarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yolunda korkunç bir olay yaşandı.
TORUNUNU KURTARMAK İSTEMİŞTİ
Cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torunu Adem Çakın’ı kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan Kadıköy-Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi.
ANBEAN KAMERADA
Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının tramvayın altında kaldığı görüntüler ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı