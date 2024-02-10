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    • Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kadıköy, Tramvay, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kadıköy’de önceki gün tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının o anlarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    Geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yolunda korkunç bir olay yaşandı.

    TORUNUNU KURTARMAK İSTEMİŞTİ

    Cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torunu Adem Çakın’ı kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan Kadıköy-Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi.

    ANBEAN KAMERADA

    Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının tramvayın altında kaldığı görüntüler ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KadıköyTramvay
    Haberler > Gündem > Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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