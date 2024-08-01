TÜİK verileri 2030'u işaret etti! 59 ilin nüfusu artacak

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2030'a kadar nüfus dengesinde önemli değişiklikler yaşanacak. Elde edilen bulgulara göre Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunun artması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'nin 2030 yılında yaklaşık kaç milyon nüfusa ulaşacağına ilişkin soru da cevap buldu.

TÜİK'ten elde edilen verilere göre Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunun artması beklenirken, en yüksek nüfus artış oranının yüzde 15 ile Tekirdağ'da olması öngörülüyor.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 80 MİLYON OLACAK

TÜİK verilerinin ortaya koyduğu bulgulara göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.

22 İLDE NÜFUS AZALACAK

TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Söz konusu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak.

Nüfus artışında en büyük katkı İstanbul'dan gelmesi beklenirken, bu ilde nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak. Mega kenti, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.

2030 yılına kadar Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artacak. Başkentin nüfusu bu dönemde 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak.

Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli takip edecek.

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. İlin geçen yıl 511 bin 238 olan nüfusunun 2030'da 448 bin 456'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146 Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi azalacak.

EN YÜKSEK ARTIŞ ORANI TEKİRDAĞ'DA



Aynı dönem içerisinde en yüksek nüfus artış oranının, yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın nüfusu 2023'te 1 milyon 167 bin 59 olarak hesaplanırken, 2030'da 1 milyon 341 bin 928'e çıkacak.

Bu ili yüzde 14,3'lük nüfus artışıyla Yalova izlerken ilin nüfusu 304 bin 780'den 348 bin 426'ya yükselecek.

Yalova'yı yüzde 12,3 artışla Şırnak'ın, yüzde 10,2 artışla Kocaeli'nin ve yüzde 10 artışla Antalya'nın takip edeceği tahmin ediliyor.

TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, 2023-2030 döneminde nüfusu en çok artacak ve azalacak 5 ilin nüfus sayıları şöyle:

En çok artıracak Nüfus (Kişi)

İstanbul 473.533

Antalya 269.804

Ankara 258.523

Bursa 214.887

Kocaeli 214.364

En çok azalacak Nüfus (Kişi)

Ağrı -62.782

Erzurum -36.981

Çorum -34.146

Gümüşhane -32.515

Muş -28.967