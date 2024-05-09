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Haberler > Gündem > Turistlerle taksici birbirine girdi: Taksimetre tartışması yumruklu kavgaya döndü

Turistlerle taksici birbirine girdi: Taksimetre tartışması yumruklu kavgaya döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik'te 5 yabancı turist taksimetre ücretini fazla bulunca şoförle tartıştı. Taksi içerisinde başlayan tartışma dışarıya taşarken taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 

Taksici- şoför tartışmalarından birisi bugün Pendik'te yaşandı. İddiaya göre, bir taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulunca aralarında sözlü tartışma çıktı.

Taksi içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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