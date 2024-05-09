Turistlerle taksici birbirine girdi: Taksimetre tartışması yumruklu kavgaya döndü

Genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdı! O anlar kamerada

Genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdı! O anlar kamerada

Pendik'te 5 yabancı turist taksimetre ücretini fazla bulunca şoförle tartıştı. Taksi içerisinde başlayan tartışma dışarıya taşarken taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Taksici- şoför tartışmalarından birisi bugün Pendik'te yaşandı. İddiaya göre, bir taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulunca aralarında sözlü tartışma çıktı.

Taksi içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.