Turistlerle taksici birbirine girdi: Taksimetre tartışması yumruklu kavgaya döndü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pendik'te 5 yabancı turist taksimetre ücretini fazla bulunca şoförle tartıştı. Taksi içerisinde başlayan tartışma dışarıya taşarken taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Taksici- şoför tartışmalarından birisi bugün Pendik'te yaşandı. İddiaya göre, bir taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulunca aralarında sözlü tartışma çıktı.
Taksi içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı