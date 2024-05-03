Genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdı! O anlar kamerada

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Mayıs 2024 11:24 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 11:27 - Güncelleme:

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İstanbul Pendik'te genç bir kadın, bıçaklı bir şahıs tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar kamera ile kayıt altına alındı.