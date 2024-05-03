Genç kadını bıçak zoruyla taksiye bindirip kaçırdı! O anlar kamerada
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Pendik'te genç bir kadın, bıçaklı bir şahıs tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar kamera ile kayıt altına alındı.
Geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde iddiaya göre eli bıçaklı bir şahıs genç kızı sokak ortasında zorla taksiye bindirmeye çalıştı.
TAKSİYE BİNDİRİP KAÇIRDI
Bağrışma seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. Vatandaşlar araya girmeye çalışsa da bıçaklı şahıs gözyaşları içindeki genç kızı zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Taksiye binmek istemeyen genç kızın “döveceksin beni biliyorum, yalvarırım bırak” sözleri duyuldu. Korku dolu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı