Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adana'da dehşet anları! Uyuşturucu bağımlısı ortalığı birbirine kattı, taksici neye uğradığını şaşırdı

Adana'da dehşet anları! Uyuşturucu bağımlısı ortalığı birbirine kattı, taksici neye uğradığını şaşırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da kadın sürücünün kullandığı otomobilin kaputuna asılan madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs kadına dehşet yaşattı.

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi'nde iddiaya göre madde bağımlısı bir genç yoldan geçen araç sürücülerini rahatsız etmeye başladı. Bir süre sonra ise madde bağımlısı caddeden geçen bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin kaputunun üzerine yatıp asıldı.

Çok korkan kadın çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kadının çığlığı üzerine şahsı otomobilin kaputunun üzerinden almak istedi. Ancak madde bağımlısı bir süre hareket halindeki otomobilin üzerine gitmeye devam etti.

Korkan kadın ise hem çığlık atıp hem de yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otomobilin üzerinden inen şahıs bu kez de otomobile vurarak zarar verdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polis şimdi her yerde bu şahsı arıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahamalar, Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanıdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı - Gündemİstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü!20 bin öğretmene yeni atama! Süreç 20 Mayıs’ta başlıyor - Gündem20 bin öğretmene yeni atama!Bir oyun konsolu için yapmadığı şey kalmadı! 'Aracımı çekip geleceğim' deyip kaçtı - GündemBir oyun konsolu için yapmadığı şey kalmadıArda Turan, Seçil Erzan tezahüratlarına tepki gösterdi: Ne yapmış olursa olsun bir kadın - GündemSeçil Erzan tezahüratlarına tepki gösterdiYalova'da yürekleri ağza getiren görüntüler! Hiçbir uyarıya aldırış etmedi - GündemYalova'da yürekleri ağza getiren görüntüler! Hiçbir uyarıya aldırış etmediErzincan maden faciası için Araştırma Komisyonu sahada - GündemErzincan maden faciası için Araştırma Komisyonu sahada
Sonraki Haber Yükleniyor...